OPPO Find X2: la prima immagine dal vivo sembra confermare i render

Dopo il successo del primo capitolo (di cui qui trovate la nostra recensione) la casa cinese ha pensato bene di fare il bis con OPPO Find X2, nuovo flagship in arrivo al MWC 2020 di Barcellona. Il dispositivo è stato anche protagonista di un leak sfacciato, il quale ci mostrerebbe il design definitivo dello smartphone, caratterizzato da un display con un foro per la selfie camera e bordi curvi. Come rivelato dal VP di OPPO, si tratterà di un pannello Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz, una soluzione su cui l'azienda ha puntato tantissimo. E ora OPPO Find X2 è comparso nella prima immagine dal vivo, la quale sembra confermare il look visto nel render trapelato in rete.

OPPO Find X2 spunta dal vivo, con la tripla fotocamera in evidenza

Purtroppo il top di gamma è avvolto da una cover protettiva che ne “rovina” leggermente il design e l'effetto finale. Tuttavia è visibile la tripla fotocamera verticale, la quale dovrebbe includere un modulo a periscopio in stile Reno 10X Zoom. Lungo il bordo destro abbiamo uno spazio per il pulsante di accensione mentre all'opposto quello per il bilanciere del volume. A proposito del comparto fotografico di OPPO Find X2, si vocifera di un sensore inedito da 48 MP – Sony IMX689 – accompagnato da un obiettivo ultra-wide Sony IMX708 ed il già citato modulo a periscopio (da 13 MP). Ad supportare il tutto troveremo la tecnologia 2×2 On-Chip Lens.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, si parla di un pannello da 6.5″ con un foro per ospitare un sensore da 32 MP, con risoluzione Quad HD+, 120 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Ovviamente si tratterà di un modello top, con a bordo lo Snapdragon 865. Il lancio di OPPO Find X2 è previsto per il 22 Febbraio, durante la fiera catalana.

