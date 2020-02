Sui social cinesi è scoppiata una piccola polemica circa il display di OPPO Find X2, a causa di alcuni dettagli rilasciati dal VP Brian Shen, ritenuti troppo piccanti. Il dirigente ha pubblicato un semplice teaser poster, il quale ci mostra un dettaglio del nuovo flagship e riporta la dicitura 120 Hz + 3K… e tanto è bastato per far scoppiare un caso su Weibo. Ma che cosa è successo esattamente?

OPPO Find X2 con risoluzione 3K: scoppia la polemica sui social cinesi

Dopo aver pubblicato l'immagine che vedete in copertina, il buon Brian Shen è stato bombardato di commenti a causa della sua affermazione legata al prossimo top di gamma. Insomma, sostenere che OPPO Find X2 abbia una risoluzione 3K è decisamente un errore groppo e ha generato non poche controversie… ma è davvero così? La risposta del dirigente non si è fatta attendere e ha prontamente pubblicato sul social cinese due post aggiuntivi per chiarire le cose e citando anche una fonde parecchio autorevole del settore.

Il primo post cita una articolo di DisplayMate (lo trovate qui), vera e propria autorità quando si parla di pannelli per smartphone, in cui viene fatto un chiaro riferimento alla risoluzione 3K, ossia da 3200 x 1440 pixel. I commenti del dirigente continuano con una precisazione in merito alla risoluzione 2K – che dovrebbe essere chiamata 2.5K – e quella 2.7K (da 2688 x 1512 pixel). Insomma, il VP di OPPO si è difeso decisamente bene e, in contemporanea, ha di certo fatto parlare un bel po' del prossimo OPPO Find X2.

Nel caso vi foste persi qualche dettaglio, vi ricordiamo che il nuovo top di gamma della casa cinese debutterà il 6 Marzo. Curiosi di sapere di più? Allora qui trovate tutti i dettagli sulle varie indiscrezioni e conferme ufficiali del top di gamma.

