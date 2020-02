OPPO Find X2 a tutto display, grazie alla tecnologia 10 bit

Si è parlato in più occasioni di quello che sarà il display di OPPO Find X2. Anche se lo smartphone non avrà strutture pionieristiche, come accaduto col suo precursore, lo schermo sarà particolarmente evoluto. Le sue due caratteristiche principali abbracciano concetti come risoluzione e refresh rate elevati, con numeri che fanno sicuramente clamore nell'ambiente tech. Ma l'esperienza a tutto tondo è fatta non soltanto di numeri, ma anche di dettagli e finezze.

LEGGI ANCHE:

OPPO ha ancora in mente uno smartphone con slider

Il display di OPPO Find X2 sarà sopra la media, anche per i colori riprodotti

OPPO Find X2 avrà uno schermo non soltanto con tantissimi pixel e con una frequenza d'aggiornamento più alta del normale. Il produttore ha deciso di utilizzare un pannello OLED a 10 bit, con una riproduzione cromatica sopra la media. La possibilità di riprodurre a schermo fino ad 1 miliardo di colori si rifletterà nella visualizzazione dei contenuti multimediali. Per darci un'idea di cosa differisca, il video postato da OPPO mette a confronto Find X2 con due schermi OLED ed LCD ad 8 bit.

A device capable of displaying 1 billion colors is coming soon. 📊#OPPOFindX2 #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/27GPhX53Ad — OPPO (@oppo) February 27, 2020

Avere un display 8 bit, se non meno, significa rischiare di incorrere nel fastidioso fenomeno del banding. Come visibile nella clip, si tratta di uno sbalzo fra i livelli di colore e luminosità che si traduce in una linea artificiale fra le varie gradazioni. Ciò non sussiste con un display 10 bit, dimostrandosi più adatti alla corretta gestione di standard quali l'HDR10 e simili.

Non si tratta della primissima volta che uno smartphone si spinge così in là, per quanto la tecnologia a 10-bit sia limitata a pochi modelli. Per esempio la gamma LG V, così come i top di gamma Sony Xperia, ma con OPPO potrebbe avere una diffusione più capillare.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.