OPPO Find X2 sarà al MWC 2020: ufficiale la data di presentazione

Nelle scorse ore abbiamo messo gli occhi su quello che potrebbe essere il design (o meglio, parte dello stesso) dell'attesissimo flagship successore del modello con fotocamere stealth del brand cinese (di cui qui trovate la nostra recensione). OPPO Find X2 sarà tra i protagonisti del MWC 2020 e la conferma arriva direttamente da un teaser ufficiale, che svela la data di presentazione.

OPPO Find X2 sarà presentato in occasione del MWC 2020

Il lancio del flagship era previsto per i primi mesi dell'anno e l'annuncio non ha tardato ad arrivare. La compagnia cinese alzerà il sipario su OPPO Find X2 il prossimo 22 Febbraio, nel corso di un evento dedicato che si terrà a Barcellona, ovviamente in occasione del MWC 2020. Ma quali saranno le novità introdotte dal top di gamma?

Il capitolo precedente ha saputo distinguersi grazie ad un design unico, caratterizzato da un pannello tutto schermo ed una cover posteriore completamente “pulita”, grazie all'ausilio di un meccanismo automatico per celare le fotocamere. Un vero e proprio gioiellino e si spera che OPPO Find X2 sia in grado di fare il bis in quanto a innovazione.

Per ora OPPO ha svelato molto poco del suo prossimo smartphone premium: secondo quanto riportato, il device avrà un pannello in Quad HD con refresh rate a 120 Hz. I leak riferiscono di una soluzione con bordi curvi ed un foro per la selfie camera, quindi niente fotocamera sotto il display a questo giro. A muovere il tutto non mancherà il SoC Snapdragon 865, l'ultima soluzione high-end targata Qualcomm.

La parte fotografica dovrebbe avere un boost non da poco grazie ad un nuovo sensore targato Sony, il quale beneficerà della tecnologia definita 2×2 On-Chip Lens. Quest'ultima consentirà di aumentare in maniera notevole la capacità di messa a fuoco, specialmente nelle scene con poca luce e con un soggetto piccolo e non centrato nell'inquadratura. I nuovi sensori a bordo del flagship sarebbero il Sony IMX689 e IMX708, ma ovviamente aspettiamo una conferma al riguardo. Infine, per concludere in grande stile, un ente cinese ha certificato anche una misteriosa versione Pro: quali saranno le differenze con OPPO Find X2 standard?

