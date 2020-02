OPPO Find X2 avrà un display 2K a 120 Hz ma la batteria non ne risentirà

Per i nuovi modelli della serie Mi 10, Xiaomi ha optato per un pannello con risoluzione “solo” Full HD e refresh rate a 90 Hz affermando di non aver preferito soluzioni maggiorate a causa dell'impatto che queste avrebbero avuto in termini di autonomia. In risposta alla compagnia di Lei Jun, il VP Brian Shen ha pubblicato alcuni screenshot provenienti da OPPO Find X2, mostrandoci i consumi effettivi di un pannello con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Come si sarà comportato il futuro flagship del brand cinese?

Il VP dell'azienda ha già confermato che il prossimo top di gamma del brand punterà forte sul display e che arriverà con un pannello che si spingerà fino alla risoluzione 2K (3168 x 1440 pixel), con refresh rate a 60 Hz o 120 Hz. Il resto delle caratteristiche vede una luminosità di 1200 nit, una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, la copertura totale del profilo DCI-P3 ed il supporto HDR. Insomma, si tratterà di una soluzione niente male, ma alla luce delle dichiarazioni di Xiaomi una domanda sorge spontanea: quanto consumerà il display di OPPO Find X2?

La risposta arriva direttamente da Brian Shen, il quale ha condiviso alcuni screenshot su Weibo. Secondo il VP della compagnia cinese i consumi energetici di OPPO Find X2 non sarebbero poi così assurdi. Lo scenario preso in esame è quello tipico: uso dei dati mobili (4G + 5G), Wi-Fi disattivato, luminosità automatica, tema scuro attivo e risparmio energetico disattivato.

Le immagini condivise dal dirigente mostrano che durante un test di più di 4 ore – di cui 1 ora e 55 minuti di schermo acceso – la percentuale di riscarica del dispositivo è scesa all'81%. Insomma, circa 2 ore di display acceso hanno consumato il 19% della batteria. Un risultato assolutamente buono, tanto da meritarsi anche il plauso del leaker IceUniverse, il quale ha elogiato le capacità dello smartphone.

OPPO Find X2 usage, turn on QHD + 120Hz + 5G, use for 4.5 hours, the screen is turned on for nearly 2 hours, but only consumes 19% of the power.This battery life is beyond my expectation and is very good.

The S20 is too conservative, and we again call on it to turn on QHD + 120Hz pic.twitter.com/yZ1BniMGC8

— Ice universe (@UniverseIce) February 14, 2020