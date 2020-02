OPPO estende la garanzia degli smartphone a causa del Covid-19

L'emergenza Coronavirus continua imperterrita con conseguenze anche per i principali produttori asiatici, mentre varie aziende hanno deciso di non partecipare al MWC 2020. Il virus – conosciuto ormai come Covid-19 – ha portato OPPO ad una decisione molto particolare riguardante la garanzia dei propri smartphone, annunciata dallo stesso VP Brian Shen tramite un post su Weibo.

OPPO annuncia una nuova politica per la garanzia degli smartphone e il motivo è l'emergenza Coronavirus Covid-19

Il capo della compagnia cinese ha confermato una nuova politica per quanto riguarda la garanzia degli smartphone OPPO in patria, la quale verrà estesa a causa dell'emergenza del Coronavirus Covid-19 e dell'impatto che questo sta avendo nella quotidianità del paese. Secondo quanto riportato da Brian Shen, OPPO aumenterà il periodo di garanzia degli smartphone per permettere a tutti di poter riparare i propri smartphone danneggiati. Visti i rallentamenti generali che stanno subendo varie aree della Cina (con uffici chiusi e problemi di varia natura), la riparazione degli smartphone potrebbe subire dei ritardi e per questo motivo l'azienda ha optato per un cambio in direzione degli utenti.

La garanzia è stata estesa fino al 31 Marzo e include ovviamente anche i tempi di sostituzione. Insomma, oltre alla componente umana (che ovviamente è quella preponderante) è innegabile che il Coronavirus stia andando ad impattare come non mai sulla situazione in Cina, creando non pochi grattacapi anche alle principali aziende.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.