OPPO pubblica la roadmap aggiornata della ColorOS 7

Lo scorso novembre la compagnia cinese ha presentato la nuova ColorOS 7, l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria targata OPPO di cui qui trovate tutte le caratteristiche. Dopo l'annuncio, l'azienda ha pubblicato la roadmap ufficiale e l'aggiornamento ha fatto capolino a bordo dei primi modelli a partire da gennaio. Poi la battuta d'arresto e la causa è altamente comprensibile: l'epidemia di Coronavirus che ha piegato la Cina. Tramite un comunicato su Weibo, OPPO ha confermato la nuova roadmap dell'update, con tutti i dettagli del caso.

OPPO: ecco i modelli che riceveranno la ColorOS 7 (e quando)

Ovviamente i piani iniziali inerente il primo trimestre del 2020 sono andati a farsi benedire a causa del Coronavirus, il quale ha rallentato tantissime attività. Tuttavia OPPO ha pubblicato nuovi dettagli sul rilascio della ColorOS 7 in Cina, con l'elenco dei dispositivi supportati e la relativa data di roll out.

Per i modelli il cui rilascio era già cominciato a gennaio, il roll out riprenderà nella data riportata dal documento. Ovviamente specifichiamo ancora una volta che la tabella fa riferimento al ColorOS 7 in Cina e che per i modelli Global bisognerà attendere maggiori dettagli da parte del brand.

