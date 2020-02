OPPO brevetta il rivale dei Galaxy Note, con un pennino “speciale”

L'ultimo brevetto di OPPO registrato presso gli uffici cinesi per le proprietà intellettuali potrebbe indicare una delle strade per il futuro del brand e tra i rivali ci sarebbe niente meno che il colossale Samsung Galaxy Note 10. La serie Note si distingue da sempre per la presenza di un pannello massiccio e del supporto al pennino, quest'ultimo sempre più avanzato. A quanto pare OPPO potrebbe essere intenzionata ad alzare il tiro con un nuovo smartphone dotato di uno stilo con Bluetooth, batteria e microfono integrati.

OPPO: il nuovo brevetto mostra uno stilo che permette anche di fare telefonate

Il brevetto in questione presenta un dispositivo – potrebbe essere uno smartphone, ma anche un tablet – caratterizzato da un ampio display, con un alloggiamento nella parte superiore. Qui troverebbe spazio il pennino avanzato della compagnia cinese, quest'ultimo dotato di alcune caratteristiche che lo rendono decisamente interessante. Lo stilo che compare nel brevetto di OPPO avrebbe dalla sua una batteria integrata; questa si ricarica una volta che il dispositivo viene agganciato allo smartphone/tablet.

Come anticipato non manca il supporto al Bluetooth, che potrebbe aprire le porte a funzionalità simili a quella della S-Pen di Samsung (come controllare la fotocamera oppure scorrere le slide durante una presentazione). Ma la vera novità dello smartphone di OPPO è il fatto che lo stilo presenta un microfono interno e può essere utilizzato per effettuare chiamate. Insomma, sarà possibile parlare al telefono senza trascinarsi dietro l'enorme dispositivo, ma semplicemente sfruttando il pennino.

Ovviamente – vale sempre la pena sottolinearlo – si tratta di un brevetto e non sempre quanto visto su carta si trasforma effettivamente in realtà. Comunque che ve ne pare di questa novità targata OPPO? Vi farebbe piacere in dispositivo del genere?

