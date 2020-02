OPPO rivela due nuovi auricolari wireless in un brevetto

Nell'ultimo periodo l'economia mondiale ha subito una battuta d'arresto, principalmente a causa del Covid-19, il nuovo Coronavirus. Quasi tutte le aziende, in Cina, sono state costrette a chiudere momentaneamente i battenti. Questo, quindi, ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche qui in Europa. Dopo la cancellazione del MWC di Barcellona, però, pare che parecchi brand non si siano lasciati prendere dallo sconforto. Motivo per cui, ben presto, potremmo vedere due nuovi prodotti targati OPPO. Si tratta, nello specifico, di due paia di cuffie wireless, che al momento sono state mostrate solo all'interno di un brevetto.

OPPO punta sulla cancellazione del rumore ambientale

Se diamo un'occhiata a quanto mostrato nell'ultimo brevetto, notiamo la presenza di alcuni auricolari wireless targati OPPO, davvero molto interessanti. Da poco, infatti, sono stati depositati i disegni che ne ritraggono le linee estetiche. Non è così difficile, dunque, notare una certa somiglianza con le AirPods di Apple. Nonostante questo, dalle foto è chiaro come sulla parte superiore sia presente un tasto a sfioramento. Questo permetterà, dunque, di agire sui vostri brani, impartendo diverse azioni.

Tali auricolari dovrebbero essere dotati anche di un sistema di cancellazione dei rumori ambientali. Sembra che OPPO punti in questa direzione. Sulla parte interna, poi, notiamo la presenza dei pin per la ricarica e, probabilmente, del sensore di prossimità. Anche il modello più piccolo offre le stesse funzioni. Dal punto di vista del design, però, siamo su piani totalmente differenti, somigliando molto più alle Galaxy Buds. Vedremo, dunque, quando potremo effettivamente vedere sul mercato questi due prodotti.

