Il successore di OPPO A5 2020 sarebbe già stato certificato

Anche se l'attenzione è tutta focalizzata sull'arrivo del super top Find X2, OPPO ha in cantiere diversi modelli anche per i segmenti meno economici. Uno fra questi si chiamerà OPPO CPH2043, una sigla che si nasconderebbe dietro al possibile successore di OPPO A5 2020. Inizialmente avvistato sul sito dell'EEC, è stato da poco certificato dall'ente indiano BIS e c'è un perché potrebbe trattarsi di OPPO A5 2021.

LEGGI ANCHE:

OPPO pubblica la roadmap aggiornata della ColorOS 7

OPPO A5 2021 potrebbe diventare realtà già nei prossimi mesi

Il nome in codice del precedente A5 2020 è OPPO CPH1943, la cui similitudine con quello nuovo non lascia molto spazio ad ipotesi. Le ipotesi attorno al nome parlano anche di OPPO A6 2020, dato che A5 2020 è uscito soltanto ad ottobre 2019 e sarebbe passato troppo poco tempo. C'è anche da dire che non è mai esistito un vero OPPO A6, perciò è tutto da vedere.

Se si parla di specifiche, ancora non sappiamo nulla. Ricordiamo le caratteristiche di OPPO A5 2020, ovvero display da 6.5″ HD+, Snapdragon 665, fino a 6/128 GB di storage, quad camera da 12+8+2+2 MP, selfie camera da 8 MP e batteria da 5000 mAh.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.