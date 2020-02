OPPO A31 ufficiale: Helio P35 e 4.230mAh di batteria

Abbiamo parlato qualche giorno fa dei rumor riguardanti un nuovo device. Si trattava, dunque, proprio di OPPO A31, il nuovo dispositivo di fascia bassa che l'azienda ha deciso di lanciare in Indonesia proprio in queste ore. Nonostante l'epidemia di Covid-19 (il nuovo Coronavirus) stia mettendo in ginocchio l'economia mondiale, il brand cinese non vuole arrestare la propria corsa. Andiamo a vedere, dunque, quali sono le principali caratteristiche di questo prodotto.

OPPO A31 avrà 4GB di RAM e Bluetooth 5.0

Dando un'occhiata alle specifiche tecniche di questo nuovo OPPO A31, notiamo la presenza di alcune caratteristiche interessanti. Non possiamo dire lo stesso, però, del design, che sembra essere abbastanza anonimo. Malgrado questo, comunque, vediamo come sul retro tale device mostri un sensore per le impronte digitali, così come una tripla fotocamera. Avremo, quindi, un sensore principale da 12MP, seguito da un obiettivo più piccolo da 2MP utilizzato per la modalità Portrait, ed un altro sensore da 2MP per le macro.

Sulla parte frontale di OPPO A31 trova spazio un display da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e form factor in 20:9. Notiamo, poi, la presenza di un notch a goccia, che al suo interno include una selfie camera da 8MP. A bordo di tale unità, però, trova spazio un SoC MediaTek Helio P35, coadiuvato dalla presenza di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Quest'ultima, comunque, è espandibile tramite microSD.

Avremo a disposizione, comunque, una batteria da 4.230mAh, che purtroppo dovrà essere ricaricata per mezzo di una microUSB. Nonostante questo, troveranno spazio il Bluetooth 5, il foro mini jack per le cuffie e la Radio FM. Tutto il sistema sarà guidato dalla ColorOS 6.1, basata su Android 9 Pie.

OPPO A31 è disponibile nei colori Mystery Black e Fantasy White al prezzo di 2.599.000 IDR, circa 175 euro al cambio attuale. Attualmente questo modello, infatti, è disponibile solo in Indonesia.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.