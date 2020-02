OPPO A31: prime indiscrezioni su design e specifiche | Leak

Avvistato il mese scorso grazie alla certificazione Bluetooth SIG, il prossimo medio di gamma OPPO A31 continua a far parlare di sé grazie ad un corposo leak che ci offre tutta una serie di dettagli su specifiche e design del nuovo modello.

OPPO A31: design e specifiche del nuovo medio di gamma del brand

Secondo una fonte ritenuta affidabile, OPPO A31 è in dirittura d'arrivo con a bordo un display da 6.5″ con risoluzione HD+ ed un notch a goccia per la selfie camera da 8 MP. L'immagine in copertina ci mostra quello che dovrebbe essere un press render del dispositivo, il quale sembra confermare anche la presenza di un tripla fotocamera principale (con orientamento verticale) ed un lettore d'impronte digitali al centro della scocca.

Il resto delle specifiche vede il chipset MediaTek Helio P35, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Inoltre sarà presente una batteria da 4.230 mAh anche se per il momento non ci sono dettagli circa il supporto alla ricarica rapida. OPPO A31 misura 163.9 x 75.5 x 8.3 mm per un peso di 180 grammi mentre la parte fotografica si affida ad un triplo modulo con un sensore principale da 16 MP, uno secondario da 2 MP ed una lente Macro.

Per quanto riguarda le novità in salsa OPPO, per chi si fosse per i dettagli vi segnaliamo la comparsa della prima immagine dal vivo di Find X2 e della sua Lamborghini Edition, che seguono a ruota i render trapelati in rete.

