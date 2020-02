Nel 2015 OnePlus ha lanciato la sua prima Power Bank, un'unità da 10.000 mAh che sfortunatamente non ha mai avuto un seguito. Siete in accesa di nuovi accessori della compagnia cinese? Allora forse il 2020 potrebbe essere l'anno buono visto il recente post di Carl Pei, che lascia presagire il debutto – insieme alla serie OnePlus 8 – di una nuova Power Bank OnePlus, stavolta con il supporto alla ricarica Warp.

OnePlus Power Bank con Warp Charge in arrivo? Sembrerebbe di si, secondo Carl Pei

RT if you'd like a fast charging power bank ⚡⚡⚡ — Carl Pei (@getpeid) February 10, 2020

Il tweet in questione invita gli appassionati del brand a condividere il post, facendo un riferimento esplicito ad una possibile Power Bank di OnePlus col supporto alla ricarica rapida. Insomma, un segnale abbastanza chiaro che lascia presagire novità per le prossime settimane. O meglio, volendo fare delle ipotesi, è lecito immaginare che il nuovo prodotto possa vedere la luce durante l'evento di lancio di OnePlus 8 e dei suoi fratelli.

Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto sarebbe fissato per fine marzo/inizio aprile, anche se al momento siamo in attesa di una conferma ufficiale da parte dell'azienda. Per quanto riguarda la Power Bank, questa potrebbe arrivare con il supporto alla Warp Charge da 30W del brand, a meno che non sia prevista l'introduzione di una versione rinnovata e ancora più veloce, ovviamente insieme alla nuova gamma premium.

