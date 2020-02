OnePlus Gallery 3.8.21 introduce il riconoscimento del volto, delle scene e le nuove Storie

Nelle ultime settimane non si fa che parlare dei nuovi modelli del produttore cinese, in arrivo nei prossimi mesi. Nel frattempo, la compagnia è dedita anche ai miglioramenti software, sia per quanto riguarda la sua OxygenOS che le app collegate: tra queste vi segnaliamo il nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus Gallery, che porta il programma alla versione 3.8.21.

OnePlus Gallery 3.8.21: ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento

La nuova OnePlus Gallery 3.8.21 porta con sé tre novità dedicate all'ottimizzazione del funzionamento dell'app e della gestione delle immagini. Grazie a queste novità sarà possibile raggruppare gli scatti più rapidamente sfruttando il rilevamento e la classificazione dei volti presenti nelle foto oppure le scene. Inoltre è stato aggiunto un album di Storie generate automaticamente usando le foto presenti della galleria (mentre il dispositivo è in carica e lo spento è spento). La nuova funzione è presente nella scheda Esplora, come si evince anche dallo screenshot in alto. Di seguito, il breve changelog dell'update.

Added face classification to group pictures faster

Added scene recognition to identify scenes in life

Added auto-generated story album to create your stories

In basso trovate invece il link al download di OnePlus Gallery direttamente dal Play Store di Google, dove troverete la versione più aggiornata (3.8.21).

