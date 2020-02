OnePlus pensa ad una copertura meccanica per le fotocamere | Brevetto

Sono due i punti sui quali le aziende si scontreranno in questo nuovo anno: display pieghevoli e fotocamere sotto il display. Crediamo, però, che in merito a questo secondo aspetto le cose siano un po' più complicate del previsto. Al momento, infatti, ancora nessun produttore si è lanciato nella produzione di questo tipo di dispositivo, tranne OnePlus che qualche settimana fa ha presentato il suo Concept One. Nonostante questo, però, pare che il brand stia pensando a soluzioni alternative per nascondere le fotocamere, come mostrato in questo brevetto.

OnePlus non punta sul vetro elettrocromico

Da quello che abbiamo potuto intuire, OnePlus crede che al momento il vetro elettrocromico sia davvero troppo costoso. Questa soluzione, dunque, non può ancora essere adottata su uno smartphone, per nascondere le sue fotocamere. Motivo per cui, all'interno di un recente brevetto, l'azienda cinese ha mostrato una soluzione abbastanza singolare.

Sembra che OnePlus stia pensando ad una copertura meccanica. Al momento, infatti, pare che i disegni facciano riferimento più che altro al modulo posteriore e non alla selfie camera. Si tratterebbe, dunque, di applicare una copertura simile a quella che troviamo sulle mirrorless compatte, con un sistema di chiusura automatico a protezione di tutto il modulo fotografico. Una soluzione abbastanza semplice e che richiama vecchi concetti del passato, ma che permetterebbe di evitare i fastidiosi graffi su tale superficie.

