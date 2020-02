OnePlus: arriva la funzione Ambient Mode di Google Assistant

Da sempre OnePlus ha cercato di sviluppare prodotti dotati di un elevato rapporto qualità-prezzo. All'interno dei suoi smartphone, dunque, ha portato spesso alcune novità in ambito tecnico, proponendo al pubblico qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri device. Sembra, quindi, che tale filosofia prosegua anche in questi anni. Grazie ad una particolare partnership con Google, infatti, all'interno dei dispositivi del brand cinese arriverà presto la Ambient Mode di Google Assistant.

Boost your productivity with a proactive Google Assistant experience courtesy of @Android’s Ambient Mode, now available on #OxygenOS.

Learn more 👉 https://t.co/QchAW8OaEc pic.twitter.com/wS69CrrW1R

— OnePlus (@oneplus) February 11, 2020