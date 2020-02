Il lancio della serie OnePlus 8 si avvicina e, grazie a tutte le indiscrezioni finora spuntate online, possiamo farci un'idea ben precisa di cosa aspettarci. Ci saranno almeno due modelli, vista la strategia adottata da OnePlus dallo scorso anno. Ad affiancare il modello base ci sarà anche OnePlus 8 Pro (e forse anche un modello Lite). Se volete avere una panoramica generale, qua di seguito vi parliamo di tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

OnePlus 8 e 8 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Definita dalla dirigenza “la più bella di sempre“, il look della serie è già stata ampiamente svelata dal solito OnLeaks. I render ufficiosi riguardano sia OnePlus 8…

… che OnePlus 8 Pro.

Per la nuova sfornata di top di gamma non ci saranno cambi radicali, specialmente sul retro, dove la disposizione degli elementi rimarrà pressoché invariata. L'unico vero cambio lo si trova sul fronte, dove il display non è più con notch (come su OP7) o full screen (come su OP7 Pro). L'azienda avrebbe deciso di virare sul display forato, un tratto comune a moltissimi flagship di questo 2020. Ovviamente rimarrebbe comunque il sensore ID con tecnologia ottica sotto allo schermo.

Se si parla di versioni, i rumors indicano una inedita colorazione verde che potrebbe soddisfare chi non preferisce tinte più minimal. Inoltre, vi farà sicuramente piacere sapere che questa ottava generazione potrebbe essere la prima ad avere – finalmente – la certificazione IP68.

Tornando a parlare di display, si vocifera che OP 8 possa avere uno schermo nuovamente a 90 Hz. Più precisamente, avrebbe un pannello da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel). La vera novità sarebbe rappresentata da OP 8 Pro, con il suo vociferato schermo da 6.7″ Quad HD+ (3140 x 1440 pixel). Quello che è quasi certo è che avrà una tecnologia a 120 Hz, oltre che una captazione del tocco a 240 Hz, JNCD < 0.8 e luminosità regolabile su 2096 livelli.

Hardware e benchmark

Sembra scontato dire che OnePlus 8 e 8 Pro saranno basati sullo Snapdragon 865 di Qualcomm, con supporto 5G. Il SoC è prodotto a 7 nm e contiene una CPU octa-core Kryo 585 a 2.84 GHz ed una GPU Adreno 650. Lato memorie ci aspettiamo 8/12 GB di RAM LPDDR5 e non è da escludere un taglio top da addirittura 16 GB. Lo storage partirà da un minimo di 128 GB, passando per 256 GB e forse spingendosi fino a 512 GB.

Altra grossa novità sarebbe l'introduzione del supporto alla ricarica wireless, come testimonia l'ingresso nel Wireless Power Consortium. Gli amperaggi si vociferano essere da 4000 mAh per OP 8, salendo a 4500 mAh per OP 8 Pro. Per quest'ultimo, poi, si indica una ricarica cablata Super Warp Charge da 50W.

Fotocamera

In quanto a fotocamera, i rumors sulla serie OnePlus 8 sono ancora abbastanza vaghi, almeno in merito alla loro attendibilità. Nel caso del modello base, ci sarebbe una tripla fotocamera da 64+20+12 MP f/1.6-2.2-2.4. Il sensore primario Sony IMX686 sarebbe affiancato da un grandangolare ed un teleobiettivo con zoom ibrido 5X, il tutto condito da lenti 7P e stabilizzazione OIS+EIS. La selfie camera sarebbe invece un singolo sensore Sony IMX616 da 32 MP.

Passando a OP 8 Pro, il comparto avrebbe la stessa 64+20+12 MP ma con apertura f/1.4-2.2-2.4. I sensori sarebbero accompagnati da un sensore ToF per la valutazione della profondità, anche per la selfie camera.

Data e prezzo

Rispetto agli anni passati, il lancio della serie OnePlus 8 sarebbe programmato in anticipo, in modo da contrastare meglio la concorrenza. Possiamo così presumere una finestra temporale di fine marzo/inizio aprile. A proposito di prezzo, novità come certificazione IP68 e ricarica wireless non potranno che alzare i prezzi. Ipotizzo un prezzo di partenza attorno ai 570€ per OP 8 e 720€ per OP 8 Pro.

