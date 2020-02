OnePlus 8 Pro potrebbe essere il primo OnePlus certificato contro acqua e polvere

I flagship targati OnePlus sono dispositivi di tutto rispetto, dotati di specifiche sempre al top ed un prezzo accessibile a tutti. Proprio per mantenere il costo basso l'azienda ha sempre optato per non includere una certificazione IP6x, in modo da non andare ad impattare sul prezzo finale e continuare a proporre dispositivi appetibili. Nonostante ciò i dispositivi del brand hanno comunque un certo grado di resistenza a polvere e liquidi, nonostante la mancanza di una certificazione ufficiale. Ma le cose potrebbero cambiare con OnePlus 8 Pro, il quale potrebbe essere il primo modello del brand cinese con certificazione IP68!

OnePlus 8 Pro con certificazione IP68? Sembrerebbe di sì, secondo questo leak

La notizia non arriva in via ufficiale, ma si tratta di un'indiscrezione anticipata da un noto leaker tramite un post che lascia poco spazio ai dubbi. L'immagine in questione fa riferimento ai prossimi flagship del brand cinese e la scritta Water… beh, basta fare due più due! Probabilmente, per mantenere i prezzi bassi, la certificazione IP68 coinvolgerà solo OnePlus 8 Pro, ma al momento si tratta solo di un'ipotesi.

Fino a questo momento l'azienda cinese è sempre stato poco propensa ad introdurre la certificazione, nonostante determinate misure “ufficiose” introdotte nei propri dispositivi. A quanto pare questa tendenza potrebbe giungere al capolinea quest'anno, probabilmente al fine di allineare i nuovi device della serie OnePlus 8 ai principali competitor top. Un piccolo appunto per i meno esperti: il grado IP68 indica un dispositivo con protezione completa contro la polvere (6) e protezione da immersioni permanenti in acqua fino a 3 metri di profondità per un massimo di 30 minuti (8).

Tenendo bene a mente che si tratta ancora di un leak e che manda una conferma ufficiale… voi sareste propensi a pagare qualcosina in più per uno smartphone con certificazione IP68?

