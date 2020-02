Avete presente tutti questi leaks su OnePlus 8? Ecco, sono tutti fake

L'intenzione di OnePlus sarebbe quella di anticipare il periodo di lancio di OnePlus 8. Forse anche per questo ci sono in rete già numerose foto dal vivo dei vari modelli che vedremo, fra cui OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite. Purtroppo l'attendibilità di queste immagini sarebbe inferiore a quanto si credeva inizialmente. A denunciare l'accaduto è Max J., noto leaker di settore, specialmente quando si parla di Samsung e OnePlus, con un tweet che vuole sbugiardare il tutto.

Fate attenzione: si moltiplicano i finti leaks su OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite

“Max how can you say it's fake when it's clearly real”

Yeah. “Real”

I told you. pic.twitter.com/gBtAEzRGJq — Max J. (@MaxJmb) February 26, 2020

Già negli scorsi giorni il leaker si era espresso a sfavore delle immagini, bollandole come fake belli e buoni. Ben realizzati, c'è da dirlo, ma comunque fasulle. A rivelarlo su Snapchat sarebbe uno degli stessi account che le ha fatte circolare, con questo post:

“Sì, tutti questi sono falsi e photoshoppati, così come ogni altra foto leaked che avete visto. Sono stati realizzate in meno di mezz'ora da uno studente annoiato che ha raccolto quasi 40 milioni di click in 50 siti di notizie in circa 30 lingue, tra cui alcuni dei più grandi qui negli Stati Uniti. Questo è un avvertimento e un servizio di annuncio pubblico sul non credere a tutto ciò che vedete, lo schema era che le foto diventassero progressivamente più fake col passare del tempo.“

Queste falsificazione riguarderebbero anche OnePlus 8 Lite, le cui foto dal vivo erano apparentemente spuntate ad inizio anno. Specifichiamo, però, che la smentita riguarderebbe le foto dal vivo, ma non ciò che rappresentano. Anche perché sarebbero state realizzate sulla base dei render ufficiosi pubblicati da OnLeaks, la cui veridicità non è stata smentita. Insomma, le foto sono false, ma i render su cui si basano no, pertanto il loro contenuto non dovrebbe differire dalla realtà.

