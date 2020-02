Voglia di OnePlus 8? Lancio anticipato e nuove colorazioni

Di tutti i top di gamma della prima metà del 2020, OnePlus 8 è stato probabilmente uno dei più “spoilerati”, secondo solo a Samsung Galaxy S20. Fra immagini e specifiche tecniche, sappiamo già praticamente tutto sia del modello base che di quello Pro. Addirittura già comparsi su Amazon, a questo punto si ipotizza che il loro lancio possa avvenire prima della classica tabella di marcia. Evidentemente non ci avevamo visto così male, come specificato su Twitter dal leaker Ishan Agarwal.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

