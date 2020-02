Il display di OnePlus 8 potrebbe deludervi | Foto

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie OnePlus 8 potrebbe arrivare prima del solito e debuttare anche con una colorazione inedita per il brand cinese. Insomma, ci separano ancora un po' di mesi da quello che dovrebbe essere il periodo di lancio, per cui aspettiamoci ancora una valanga di leak sulla nuova gamma. Quest'oggi il protagonista è il modello base, con una presunta immagine dal vivo corredata di specifiche.

OnePlus 8 con display a 90 Hz: eccolo nella prima (e presunta) immagine dal vivo

L'immagine che vedere in copertina immortalerebbe OnePlus 8 e la schermata delle informazioni sul telefono. Lo scatto sembra confermare i render pubblicati da Onleaks qualche tempo fa, mostrandoci un pannello AMOLED da 6.55″ con refresh rate “solo” a 90 Hz, dotato di bordi curvi ed un foro per la selfie camera. I 120 Hz, quindi, sarebbero riservati esclusivamente al fratello maggiore, il quale avrà dalla sua un display simile a quello del modello standard.

Il dispositivo immortalato nell'immagine che vedete in copertina presenta il numero di modello IN2019 ed è equipaggiato con una tripla fotocamera da 48 + 16 + 2 MP. In quest'ultimo caso si tratta di un dettaglio in contrasto con i rumors precedenti, che vogliono a bordo un triplo modulo da 64 + 20 + 12 MP. Quale delle due configurazioni sarà quella corretta?

