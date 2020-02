OnePlus 8: Pete Lau “conferma” un evento online ed è in cerca di idee creative

Nelle ultime settimane – sulla scia dell'evento di lancio dello Xiaomi Mi 10 – i vari produttori cinesi stanno annunciando eventi online in diretta per il debutto dei propri flagship. Perfino Huawei si è piegata a questa novità, complice la cancellazione del MWC 2020. In Cina si tratta di un'esigenza dettata dall'epidemia di Coronavirus: meglio evitare i luoghi troppo affollati e la presentazione di un flagship non fa eccezione. A quanto pare anche OnePlus 8 avrà lo stesso destino e la conferma arriva “indirettamente” da Pete Lau.

OnePlus 8: Pete Lau conferma evento online ed è in cerca di idee creative

Il CEO e fondatore della casa cinese ha pubblicato un post su Weibo in cui chiede agli utenti consigli su come realizzare un evento online creativo ed originale. Viene da sé che il riferimento è all'evento di presentazione della serie OnePlus 8, anche se Pete Lau non fa una menzione esplicita. La notizia non stupisce più di tanto vista la situazione del paese, ricordiamo alle prese con il Coronavirus. Ovviamente manca ancora un annuncio ufficiale, ma siamo certi che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. In fondo il lancio del flagship dovrebbe essere previsto per il Q2 2020 e c'è ancora un po' di tempo.

In merito alle risposte degli utenti, un appassionato ha proposto di trasformare la conferenza di lancio in una sorta di micro film, intervallando le specifiche del prodotto tra una scena e l'altra. Inoltre durante la visione dovrebbero essere presenti contenuti interattivi, magari con la possibilità per gli spettatori di ottenere dei premi. Pete Lau ha commentato in maniera entusiasta, apprezzando l'idea del fan.

Per quanto riguarda le ultime novità su OnePlus 8, il trittico di smartphone sarebbe comparso su uno store online, con tanto di specifiche e prezzi. Inoltre le indiscrezioni continuano con una notizia non da poco per gli appassionati: la possibilità di vedere finalmente un flagship certificato contro acqua e polvere.

