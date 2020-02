OnePlus 8 potrebbe essere apparso su Geekbench

Dopo le varie presentazioni di Samsung Galaxy S20 e Xiaomi Mi 10, si attende l'annuncio dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro. Nei prossimi mesi, infatti, dovrebbero veder la luce anche questi due nuovi smartphone, di cui sappiamo già qualche importante informazione. Riguardo il design, ad esempio, siamo quasi certi del fatto che questo non si discosterà molto da quanto già visto in queste settimane. A livello hardware, però, abbiamo ancora alcuni dubbi, sebbene il modello più grande dovrebbe essere già stato avvistato su Geekbench. Nelle scorse ore, però, potrebbe essere apparso su Geekbench anche il modello standard di questa famiglia, ovvero OnePlus 8.

OnePlus 8 mostra punteggi inferiori al Pro

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che OnePlus 8 sia comparso nel database di Geekbench. Viene evidenziata, infatti, la presenza di un prodotto con nome in codice GALILEI IN2025. Tutto fa pensare, dunque, al passaggio di questo modello sulla nota piattaforma di benchmarking. Se diamo un'occhiata al recente passato, infatti, vediamo come 8 Pro era stato nominato con tale sigla: GALILEI IN2023.

Nonostante tutto, comunque, tale smartphone avrebbe totalizzato 4.279 punti in single-core e 12.541 punti in multi-core. Si tratterebbe di un risultato, dunque, assolutamente in linea con le aspettative, ma inferiore a quanto fatto registrare dal suo fratello maggiore.

