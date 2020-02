OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite sono già in “vendita” online

Sembra che ormai manchi davvero poco alla presentazione dei nuovi device del gruppo cinese, ovvero OnePlus 8 e 8 Pro. Questi due smartphone dovrebbero arrivare a breve, anche sul nostro mercato, mostrando un design frontale diverso dai precedenti modelli. Oltre a questo, poi, a bordo dovrebbero montare un hardware tutto nuovo, rivelando al proprio interno il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 865. Nonostante questo, comunque, pare che i due telefoni siano comparsi anche sulla pagina di affiliazione di Amazon India.

Aggiornamento 18/02: dopo Amazon, la comparsa della serie OnePlus 8 è avvenuta anche su GizTop. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 8 e 8 Pro arriveranno già al MWC 2020?

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che OnePlus 8 e 8 Pro siano pronti al lancio. Sembra, infatti, che questi due modelli siano stati avvistati presso la pagina di affiliazione su Amazon India. Questo rappresenterebbe, dunque, un indizio importante relativamente al loro periodo di uscita sul mercato. Tali device, comunque, non sono già più disponibili su questa pagina, dato che dopo qualche minuto sono stati rimossi.

LEGGI ANCHE:

OnePlus membro del Wireless Power Consortium, che ne sarà di OnePlus 8 Pro?

Questi due smartphone, dunque, potrebbero essere disponibili alla vendita già subito dopo la data di presentazione ufficiale. Attualmente non abbiamo idea di quando potrebbero essere mostrati al pubblico, anche se pensiamo che il loro annuncio sia vicino. Non resta, dunque, che attendere ulteriori informazioni in merito nei prossimi giorni.

Aggiornamento 18/02

Come spesso accade per i modelli più attesi, la serie OnePlus 8 è già spuntata in vendita su GizTop. L'attendibilità è ovviamente tutta da vedere, dato che le stesse immagini utilizzate sono (per quanto ufficiosi) i render pubblicati da OnLeaks. Di conseguenza, anche scheda tecnica e prezzo ci aspettiamo che siano ipotizzati dallo store sulla base di quanto visto finora.

OnePlus 8 Lite – a partire da 499$ Display AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz dimensioni di 159.2 x 74 x 8.6 mm colorazioni Blu processore octa-core MediaTek Dimensity 1000 GPU Qualcomm Adreno 650 8 GB di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage non espandibile UFS 3.0 lettore ID sotto al display tripla fotocamera posteriore da 48+16+2 MP selfie camera da 16 MP supporto dual SIM batteria da 4000 mAh con ricarica Warp Charge 30W

– a partire da OnePlus 8 – a partire da 549$ Display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz colorazioni Nero, Rosso processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 GPU Qualcomm Adreno 650 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage non espandibile UFS 3.0 lettore ID sotto al display tripla fotocamera posteriore da 48+16+2 MP selfie camera da 32 MP supporto dual SIM 4G/5G batteria da 4000 mAh con ricarica Warp Charge 30W

– a partire da OnePlus 8 Pro – a partire da 799$ Display AMOLED da 6.5″ Quad HD+ (3180 x 1440 pixel) con refresh rate a 120 Hz colorazioni Nero, Blu, Argento processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 GPU Qualcomm Adreno 650 8/12 GB di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage non espandibile UFS 3.0 lettore ID sotto al display tripla fotocamera posteriore da 60+16+13 MP selfie camera da 32 MP con sensore ToF supporto dual SIM 4G/5G batteria da 4500 mAh con ricarica Super Warp 50W

– a partire da

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.