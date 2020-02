OnePlus 7T viene scontato di 100 dollari: OnePlus 8 è alle porte?

Non troppi mesi fa è stata lanciata sul mercato la nuova linea di smartphone OnePlus, con 7T e 7T Pro. Questi due device sono stati ulteriormente migliorati rispetto alle versioni precedenti, portando avanti il concetto d’innovazione di questo brand. Già da diverso tempo, però, si parla di OnePlus 8 e dei vari dispositivi che arriveranno con questa nuova serie. Sembra che questi, dunque, siano davvero in arrivo, dato che nelle scorse ore il brand cinese ha provveduto a scontare uno dei suoi prodotti di punta.

OnePlus 7T passa da 599$ a 499$

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che OnePlus 7T abbia subito un sostanzioso sconto sullo store americano. Al momento, infatti, pare che questo sia stato l’unico ad essere intaccato. Si passa, quindi, da 599$ a 499$ per la variante base, segno che probabilmente l’azienda è in procinto di rilasciare i nuovi device.

Non sappiamo ancora se tale sconto verrà applicato anche in altri Paesi, tra cui l’Italia. Al momento sembra, però, che il nostro store non sia stato coinvolto in tale sconto, dato che il prezzo di vendita di questo dispositivo è rimasto tale. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità.

