OnePlus 7T Pro vince il premio di Miglior Telefono… del MWC 2020

Il Coronavirus continua a tenere banco nelle notizie di tutti i quotidiani. Ancor prima di quanto accaduto qua da noi in Italia, una delle prime “vittime” è stato il MWC 2020. Per la primissima volta in 32 anni, la fiera annuale della tecnologia è stata necessariamente sospesa per evitare possibili contagi. Il GSMA si è visto costretto ad annullare la kermesse catalana pochi giorni prima del suo effettivo inizio, visto l'appesantimento della situazione. Ciò nonostante, sono avvenute lo stesso le premiazioni che tutti gli anni vengono stilate dalla giuria del MWC.

Il MWC 2020 non c'è, ma OnePlus 7T Pro è stato premiato lo stesso

Se si parla di smartphone, il dispositivo ritenuto più valido da parte degli incaricati è OnePlus 7T Pro. Ecco quanto dichiarato:

“È praticamente insuperabile dal punto di vista tecnologico, con velocità del processore ai vertici della categoria, tempi di ricarica rapidi e software eccellente. Un prodotto completo a un prezzo accessibile, l'azienda dovrebbe essere riconosciuta per il suo impressionante successo nella strategia di mercato.“

A conquistare la giuria, composta anche da analisti di IDC, Canalys e Engadget, è stata la combinazione fra hardware e software. Lo Snapdragon 855+, assieme alla Warp Charge e ad una OxygenOS sempre più ottimizzata, gli hanno permesso di conquistare il podio. Inoltre, è stata premiata anche la strategia con cui è stato promosso OnePlus 7T Pro sul mercato. Per quanto adesso l'azienda spenda più in marketing rispetto al passato, è innegabile che sussista ancora una certa dose di guerrilla marketing, anziché affidarsi ai soli spot convenzionali.

A questo punto siamo curiosi di scoprire come saranno recepiti dal pubblico i nuovi OnePlus 8. Perché di modelli ce ne saranno addirittura tre, andando contro tendenza rispetto a tutti gli anni passati.

