OnePlus 7T Pro arriva su DxOMark ma è fuori dalla Top Ten

L'ultimo top di gamma della compagnia cinese, OnePlus 7T Pro, arriva finalmente sul portale DxOMark con il giudizio sul comparto fotografico. Il punteggio non è dei più esaltanti se confrontato con quello degli ultimi modelli avvistati sulla piattaforma (come nel caso dello Xiaomi Mi 10 Pro), ma è anche da tenere in considerazione il fatto che il debutto del flagship risale al mese di Ottobre e da allora… n'è passata di acqua sotto i ponti!

OnePlus 7T Pro debutta su DxOMark: ecco quanto ha totalizzato in foto e video

Il dispositivo ha totalizzato 114 punti, suddivisi in 122 punti per il comparto foto e 96 per le performance video. Come si evince anche dalla classifica in basso, OnePlus 7T Pro non sembra cambiare le cose rispetto al suo predecessore e si posiziona oltre i primi dieci punteggi del portale. Riguardo al confronto con il precedente modello, lato video il 7T Pro tende a perdere qualche colpo in termini di rumore, colore e stabilizzazione mentre per quanto riguarda gli scatti raggiunge piccole soddisfazioni in alcuni campi (come nel caso delle foto notturne).

Nel complesso, DxOMark valuta OnePlus 7T Pro come uno smartphone capace di realizzare buoni scatti, con un'esposizione accurata, colori piacevoli e dettagli nitidi. Secondo il portale, rispetto a OP7 Pro sono presenti anche dei cambiamenti lato software, con algoritmi rinnovati e in grado di fare la differenza (specialmente per quanto riguarda l'HDR).

Come al solito, per la recensione completa di DxOMark vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al flagship, dove troverete tutti i dettagli del caso ed i sample fotografici.

