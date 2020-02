OnePlus 7T fa BOOM! Questo sì che è un bundle!

Mentre il periodo promozionale dei saldi si avvicina lentamente verso il capolinea, ecco che la compagnia cinese lancia a sorpresa un'offerta decisamente interessante dedicata a OnePlus 7T. Il flagship viene proposto con un bundle decisamente conveniente, con una vera e propria vagonata di accessori.

OnePlus 7T in sconto sullo store ufficiale con l'iniziativa BOOM! Questo sì che è un bundle!

Se siete in attesa dell'occasione perfetta per mettere le mani su OnePlus 7T, allora questo è il momento perfetto grazie allo store ufficiale europeo del brand. Il top di gamma (8/128 GB) viene proposto a 599€, insieme ad un bundle che comprende la seguente dotazione:

cuffie Type-C Bullets;

adattatore Type-C / 3.5 mm;

vetro temperato 3D;

custodia a scelta (in base alla disponibilità);

adattatore Warp Charge 30;

cavo Warp Charge Type-C.

Insomma, si tratta di un pacchetto che comprende un set di accessori gratuiti per un valore superiore a 100€: un'opportunità da non perdere. Vi ricordiamo che OnePlus 7T è disponibile all'acquisto nelle colorazioni Frosted Silver e Glacier Blue e la promozione non è vincolata ad una sola versione. Siete interessati? Allora non resta che cliccare sul link in basso per accedere alla pagina dell'iniziativa.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLA PROMO

Per concludere vi lasciamo con la nostra recensione del top di gamma, mentre qui e qui trovate una raccolta di tutte le indiscrezioni in merito ai prossimi OP8/8P Pro ed il presunto OP8 Lite.

