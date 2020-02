OnePlus 7, 7 Pro e 7T Pro si aggiornano: tutte le novità

È tempo di aggiornamenti per la famiglia OnePlus. A rinnovarsi sono ben 3 modelli, ovvero OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ed il più recente OnePlus 7T Pro. Per i primi due si stratta della stessa release, la OxygenOS 10.0.4 per Europa e Global (invece 10.3.1 per l'India). Per il top di gamma di ultima generazione, invece, l'update porta con sé la OxygenOS 10.0.7 nei paesi occidentali (sempre 10.3.1 per l'India).

La OxygenOS si aggiorna su tutti gli ultimi top di gamma OnePlus

Per tutti e 3 i dispositivi interessati, il changelog completo rimane invariato. Un update corposo specialmente per la platea indiana, con numerose modifiche esclusive per la nazione asiatica.

Sistema Ottimizzata la gestione della RAM Migliorati i problemi di schermate bianche/nere con alcune app Aggiunta la funzione di supporto promemoria per gli avvisi di privacy Migliorata la stabilità di sistema e risolti bug generali Aggiornate le patch di sicurezza Android a gennaio 2020

Rete (solo India) Integrata la registrazione VoWi-Fi per le SIM Jio

Servizio cloud (solo India) Supportata la sincronizzazione fra Note e Contatti

Bilanciamento Lavoro/Vita (solo India) Ottimizzate le notifiche dei messaggi Ottimizzata la selezione di modalità e app Aggiunta la funzione di localizzazione, calendario e auto-tracciamento

Punteggi Cricket (solo India) Aggiunti i Punteggi Cricket come card in Shelf per un accesso rapido alle partite live e gli aggiornamenti di squadra



Come sempre, il roll-out via OTA partirà in maniera graduale e raggiungerà le varie nazioni nel corso dei prossimi giorni. Al momento, infatti, riguarda un numero molto limitato di utenti.

