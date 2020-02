OnePlus 7 Pro: arriva la OxygenOS Open Beta 9

Qualche mese fa, ormai, sono stati lanciati ufficialmente i nuovi device di casa OnePlus. Non per questo, però, il brand ha abbandonato la vecchia serie, dal punto di vista degli aggiornamenti. OnePlus 7 e 7 Pro, infatti, sono ancora due smartphone in grado di dire la propria in ambito Android. Motivo per cui, sulla variante Pro, sta arrivando la nuova OxygenOS Open Beta 9, con le patch di gennaio. Di seguito trovate tutti i dettagli nel changelog completo.

OnePlus 7 Pro riceve le patch di sicurezza di gennaio

Su OnePlus 7 Pro arriva finalmente la nuova OxygenOS Open Beta 9, che porta con sé le patch di sicurezza di Android di gennaio 2020. Oltre a queste, però, sono stati apportati anche dei miglioramenti al sistema, che andiamo subito a vedere all'interno del changelog completo presente qui sotto.

System Enhanced one-hand usage for dialer app

Optimized network for a better gaming experience

Updated Android security patch to 2020.01

Improved system stability and fixed general bugs Zen Mode V1.5.0 Supported OnePlus Account login, synchronization of badges and historical data Weather Fixed the weather app crashing issue

L'aggiornamento, ovviamente, è in corso di distribuzione per tutti gli utenti beta; non sono ancora disponibili i link per procedere con il download dell'aggiornamento ed il flash manuale.

