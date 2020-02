OnePlus 6/6T: arriva la OxygenOS Open Beta 5 | Download

Dopo la quarta edizione, a bordo di OnePlus 6 e OnePlus 6T inizia il suo rilascio la Open Beta 5. La rinnovata versione di test della OxygenOS rende non soltanto più sicuri i due smartphone, ma ne migliora alcune caratteristiche software. Dopo il roll-out della OxygenOS 10.3.1 in veste stabile, il versione beta del firmware OnePlus è adesso in fase di distribuzione in tutto il mondo.

La Open Beta 5 della OxygenOS arriva su OnePlus 6 e OnePlus 6T

Questa Open Beta 5 si concentra più sulla risoluzione di problemi vari, piuttosto che sull'aggiunta di nuove features, ad eccezione delle patch di febbraio 2020. Ecco il changelog completo per OnePlus 6 e 6T:

Sistema Fixata e rimossa la barra bianca sotto alla tastiera Risolto il problema di crash delle app durante installazione ed aggiornamento Migliorata la stabilità di sistema e risolti alcuni bug generali Aggiornate le patch di sicurezza a febbraio 2020

Rete (solo India) Integrata la registrazioneVoWiFi per le SIM Jio

Telefono Ottimizzata l'esperienza della modalità ad una mano nell'app Telefono Risolto il problema della duplicazione dei contatti

Zen Mode 1.5.0 Migliorato il login OnePlus Account per la sincronizzazione di badge e dati dell'utente



Vi ricordiamo che per usufruirne è necessario che siate iscritti al canale Open Beta. In tal caso, dovreste ricevere la notifica di aggiornamento OTA in queste ore.

