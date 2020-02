OnePlus 6/6T: riparte il roll-out della OxygenOS 10.3.1 | Download

Non sono usciti da troppo tempo sul mercato, ma in ambito smartphone le cose cambiano davvero in fretta. OnePlus ha già rilasciato tutta la famiglia 7, e si prepara per il lancio di quella nuova. OnePlus 6 e 6T, dunque, risultano appartenere quasi ad un'altra epoca, ma sono in realtà due device attuali. Grazie al loro sistema operativo, infatti, saranno molto più longevi di quello che si pensi. Da parte del brand c'è la volontà di aggiornarli ancora per diverso tempo, motivo per cui attualmente sono in arrivo le nuove patch di sicurezza di dicembre.

Aggiornamento 04/02: come accaduto con il primo update ad Android 10, non sono mancati i problemi con la OxygenOS 10.3.1. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.1

Sembra che OnePlus si sia decisa a portare su OnePlus 6 e 6T le patch di sicurezza di dicembre 2019. Grazie alla nuova versione della OxygenOS, infatti, vengono apportate alcune modifiche al sistema. Dando un'occhiata al changelog completo dei due smartphone, dunque, con la OxygenOS 10.3.1 sono stati migliorati alcuni aspetti del sistema e risolti anche alcuni importanti bug. Vi lasciamo qui sotto, quindi, tutte le relative informazioni su tale update, oltre ai link per il download.

Scarica la OxygenOS 10.3.1 per OnePlus 6

Scarica la OxygenOS 10.3.1 per OnePlus 6T

Sistema

Corretto il problema che mostrava una schermata nera dopo aver sbloccato il dispositivo utilizzando le impronte digitali;

Corretto il problema con il logo animato quando si effettua il reboot del dispositivo;

Corretto il problema che provocava il riscaldamento del dispositivo durante la ricarica;

Corretto il problema della disconnessione casuale con l'hotspot 5GHz;

Migliorata la stabilità del sistema e corretti bug generali;

Aggiornate le patch di sicurezza a dicembre 2019.

Fotocamera

Ottimizzato il tempo di anteprima dell'immagine nella modalità Pro;

Corretto il problema che causava il crash della fotocamera.

Galleria

Corretto il problema dei video e delle immagini che non venivano visualizzati nella galleria.

Aggiornamento 04/02

Portare Android 10 su OnePlus 6 e 6T si è rivelato più travagliato del previsto per il team software. Anche l'ultimo update alla OxygenOS 10.3.1 è stato momentaneamente interrotto, anche se soltanto per OnePlus 6T. Da oggi riparte il roll-out, sperando che questo possa essere l'ultimo rilascio prima della successiva build.

