OmniVision OV64C: ufficiale il nuovo sensore da 64 MP e supporto ai video 8K

La compagnia asiatica ha ufficializzato oggi il nuovo sensore d'immagine OmniVision OV64C, un modulo da 64 MP con ottica da 0.8 micron dalle alle prestazioni e che promette risultati nitidi e precisi.

OmniVision OV64C è il nuovo sensore fotografico a tutto tondo di Howe Technology

Il sensore OV64C si avvale di un chip PureCel Plus di OmniVision con tecnologia di stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) ed è destinato a smartphone di fascia medio alta. Offre difatti prestazioni elevate sia per lo scatto fisso che per video in 4K oltre a possedere un algoritmo di riduzione dei pixel, in grado di fornire un output con effetto Bayer, scattando in 16 MP sfruttando i pixel adiacenti. Ciò si traduce in immagini più chiare, specie in condizioni di illuminazione non ottimale, regalando buoni risultati in tutte le condizioni atmosferiche. Presente all'appello il supporto allo zoom digitale 2.

OmniVision OV64C utilizza la tecnologia di autofocus ML-PDAF e può supportare video 8K a 30 fps e video 4K a 60 fps con stabilizzazione elettronica dell'immagine; ha anche la funzione HDR a tripla esposizione fino a 16 MP.

