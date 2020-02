Quest'oggi per le nostre consuete offerte di Banggood, lo store cinese propone tutta una selezione di proiettori, sia in offerta lampo che con Coupon, ma tutti spediti da Europa. Un'occasione perfetta per acquistare cambiare il vecchio proiettore oppure per provare per la prima volta questa tipologia di dispositivi.

Banggood lancia una pioggia di offerte sui proiettori, con spedizione da Europa e Coupon dedicati

Le offerte sui proiettori dello store Banggood presentano una selezione decisamente variegata, con tanti modelli differenti e prezzi a partire da soli 35€ (ma arrivando anche a cifre importanti). Alcuni sono disponibili con Coupon – li trovate in basso, tra cui anche il WEMAX ONE PRO di Xiaomi YouPin – ma al di là del modo in cui ottenere lo sconto vale la pena specificare che tutti i proiettori beneficiano della spedizione dai magazzini europei. Oltre ai codici sconto dedicati, all'interno del box trovate anche in numero di pezzi disponibili e l'eventuale costo per le spese di spedizione.

Oltre ai proiettori in alto abbiamo anche una serie di offerte lampo, anche in questo caso disponibili con spedizione da Europa.

Insieme al vostro nuovo proiettore avete bisogno anche di un supporto? Allora date un'occhiata a questo piccolo tripode, anch'esso in offerta lampo con tanto di spedizione da Europa.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

