Per il mese di Febbraio, Honor annuncia una serie di offerte per i suoi smartphone del momento, tutti disponibili all'acquisto negli store online di MediaWorld e Unieuro. Andiamo a dare un'occhiata alla nuova promo del produttore cinese e ai modelli disponibili a prezzo scontato.

Offerte MediaWorld e Unieuro: ecco gli smartphone Honor in sconto per Febbraio

Cominciamo subito con le offerte MediaWorld dedicate agli smartphone del produttore cinese. Gli utenti che acquisteranno presso lo store online della catena di elettronica potranno beneficiare anche di un Coupon Newsletter, il quale offre uno sconto del valore di 5€. Il codice W2012F4R9B andrà applicato direttamente nel carrello. In questo modo potrete risparmiare qualcosina in più sull'acquisto del vostro nuovo smartphone Honor! Ed ora bando alle ciance, ecco i modelli in sconto da MediaWorld ed il relativo prezzo. Inoltre, alcune delle offerte per gli smartphone Honor sono disponibili anche da Unieuro.

In alto, insieme ai link all'acquisto dei dispositivi trovate anche le nostre recensioni degli stessi, in modo da poter avere una panoramica completa dello smartphone che vi interessa. E mi raccomando, se acquistate uno dei modelli delle offerte MediaWorld non dimenticate di utilizzare il Coupon Newsletter per risparmiare altri 5€!

