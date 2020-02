Nubia segue Xiaomi e annuncia che Red Magic 5 debutterà online

Nelle settimane precedenti Xiaomi, Black Shark e Honor hanno annunciato che i prossimi eventi di lancio saranno disponibili solo online e la motivazione dietro questa decisione – seppur non specificata – appare alquanto chiara. L'emergenza Coronavirus si fa sentire sempre di più e per i principali produttori è meglio evitare di creare possibili situazioni spiacevoli con eventi di grossa portata, in grado di richiamare tantissimi appassionati. Ed ora arriva la conferma anche da Nubia per quanto riguarda il suo prossimo Red Magic 5.

Nubia rivela nuovi dettagli sull'evento di lancio di Red Magic 5

L'evento di presentazione di Red Magic 5, il primo modello 5G della serie, sarà disponibile esclusivamente online e la conferma arriva direttamente da Ni Fei, CEO di Nubia. Il dirigente ha colto l'occasione per pubblicare un nuovo teaser dedicato al flagship da gaming, confermando ancora una volta alcuni dei dettagli rivelati nelle scorse settimane. Tuttavia la data di presentazione è ancora avvolta nel mistero, anche se si vocifera che il lancio sia fissato proprio per il mese di Febbraio.

Tra le novità introdotte dal dispositivo avremo un display con refresh rate a 144 Hz, una ricarica ultra rapida con raffreddamento ad aria dedicato ed una tripla fotocamera. Inoltre Red Magic 5 (il nome è ancora in cerca di conferma) sarà uno dei primi modelli mossi dallo Snapdragon 865. Concludiamo con un'ennesima anticipazione del buon Ni Fei, stavolta in merito alla presenza di una Transparent Edition in stile Xiaomi con i suoi modelli Explorer.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.