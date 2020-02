Allerta Coronavirus al MWC 2020: GSMA tranquillizza tutti

Anche se l'allerta massima sembra essere passata, il coronavirus continua ad essere tenuto sotto forte controllo dalle autorità competenti. Non a caso i viaggi da e verso la Cina sono stati fortemente limitati, per evitare possibili contagi fuori dai focolai individuati. Viene da chiedersi quale sarà la situazione attorno al MWC 2020, fiera che si terrà sì a Barcellona, ma che vedrà la presenza di moltissime aziende di provenienza cinese.

Il MWC 2020 sarà un sorvegliato speciale visto il problema Coronavirus

Ad oggi sappiamo che alcune società hanno deciso di tirarsi indietro dalla fiera spagnola, rinunciando alla propria presenza. Parlando di smartphone, al momento ASUS, LG e Sonby hanno annullato la partecipazione. Si vociferava che anche ZTE potesse non prendere parte, ma è stata ufficialmente smentita questa indiscrezione. Tolti gli smartphone, le altre aziende che non ci saranno sono Amazon, Ericsson e NVIDIA. D'altro canto, marchi protagonisti come Xiaomi, OPPO e Huawei ci saranno, così come Nubia/Red Magic, Honor, Vivo, Amazfit e Realme.

Detto questo, l'ente legato del MWC 2020, ovvero il GSMA, ha spiegato come terrà sotto controlla la situazione.

A tutti i viaggiatori dalla provincia di Hubai sarà proibito l'accesso all'evento e alle zone affiliate

Tutti i viaggiatori che sono stati in Cina dovranno dimostrare di essere stati fuori dalla Cina 14 giorni prima dell'evento (timbro del passaporto e certificato sanitario)

Verrà implementato lo screening della temperatura

I partecipanti dovranno auto-certificare di non essere stati in contatto con nessun infetto

Ma non finisce qua. Il GSMA ha specificato un aumento del programma di pulizia e disinfezione, così come del supporto medico in loco e della presenza di materiale disinfettate in giro per la fiera. E, strano ma vero, viene consigliato ai partecipanti l'adozione della “politica di non stretta di mano”.

