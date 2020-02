Ecco le aziende cinesi che non saranno al MWC 2020 per il Coronavirus

Ci separano sempre meno giorni all'inizio del MWC 2020 che si terrà a Barcellona. Il GSMA sta attentamente monitorando la situazione legata al Coronavirus, aumentando il livello di sicurezza sanitario e mettendo dei paletti all'organizzazione. Ciò nonostante, determinate aziende si vedranno costrette a non prendere parte alla fiera, vuoi per prevenzione, vuoi per lo scontro con i succitati paletti. Qua di seguito, quindi, trovate la lista aggiornata con le società cinesi che ad oggi hanno confermato la loro assenza.

LEGGI ANCHE:

Crollano le vendite di smartphone in Cina: colpa del Coronavirus

Il problema Coronavirus farà saltare il MWC 2020 ad alcune aziende: ecco quali

Messi da parte i brand occidentali che non ci saranno, che potete trovare nel nostro articolo dedicato, si parte in ordine cronologico con ASUS. In questo caso non c'erano eventi in programma, anche se si parla già di ZenFone 7, e forse anche per questo l'azienda ha deciso di annullare la propria partecipazione. Per quanto riguarda ZTE, ha smentito l'iniziale notizia, mal interpretata dai media stranieri. L'azienda sarà presente in fiera con i propri stand e nuovi prodotti, ma non terrà la conferenza che era precedentemente prevista. Idem per TCL.

La situazione è ben differente per Vivo, per la quale c'era hype per il MWC 2020. Questo per la presentazione dell'APEX 2020, la quale non avrà luogo, però, dato che Vivo non ci sarà al MWC 2020.

“Vivo ha monitorato attentamente lo sviluppo della nuova epidemia di polmonite da coronavirus e ha valutato dinamicamente le sue attività per il suo impatto. In considerazione della portata e dell'entità dell'epidemia in questa fase, al fine di mantenere la salute dei dipendenti e la sicurezza pubblica, Vivo ha deciso di annullare le attività di visualizzazione e rilascio relative al MWC 2020.

Il dispositivo concept APEX 2020 che era stato originariamente progettato per essere visualizzato durante il MWC vi incontrerà nel prossimo futuro e vi aggiorneremo il prima possibile. Grazie per la comprensione dei partner, dei media e dei consumatori di Vivo. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questa modifica.“

A questa lista si aggiungono adesso anche Ulefone e UMIDIGI, come confermato tramite le rispettive pagine Twitter.

At UMIDIGI we prefer to keep our employees working on a safe and quarantine environment, to respect all the other people around our world. 🌏

Our company decided to #withdraw this year event #MWC2020 #MWC #coronavirus in Barcelona.👍

Please stay safe 🇨🇳 — UMIDIGI (@umidigi) February 10, 2020

📢📢📢ANNOUNCEMENT!📢📢📢

Dear Customers,

Following the outbreak and continued spreading of the novel coronavirus, Ulefone

decides to withdraw from this year's Mobile World Congress for ensuring the safety of

our colleagues, partners and customers.

>>>https://t.co/dUtzB34g34 pic.twitter.com/kSUgrwZ5ej — Ulefone Mobile (@UlefoneMobile) February 10, 2020

Per quanto manchi ancora l'ufficialità, MediaTek non dovrebbe presenziare al MWC 2020. Il chipmaker taiwanese starebbe informando via mail i partner della sua assenza.

“Dopo un'attenta valutazione, MediaTek ha deciso di ritirarsi dal MWC Barcellona 2020 per problemi di salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e dei partner.“

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.