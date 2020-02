Il monopattino elettrico LANGFEITE L11 è in sconto a metà prezzo (con Coupon)

Continua la parata di monopattini elettrici in sconto sullo store Banggood, quest'oggi con LANGFEITE L11, modello che punta alla massima potenza ma che arriva ad un prezzo decisamente goloso grazie al codice sconto dedicato.

Il monopattino elettrico LANGFEITE L11 scende di prezzo su Banggood, grazie al Coupon dedicato

Il monopattino elettrico LANGFEITE L11 è una soluzione votata alla potenza grazie ad motore brushless da 500W, il quale consente di raggiungere i 40 Km/h. Il dispositivo integra una batteria da 20.8 Ah, che offre un'autonomia di circa 55 Km. Presente all'appello la certificazione IP54, ruote anteriori da 10 pollici e posteriori da 8 pollici ed un display agganciato sul manubrio. Ovviamente si tratta di una soluzione pieghevole, realizzata in lega di alluminio (può sopportare fino ad un massimo di 150 Kg).

In basso trovate il link all'acquisto per LANGFEITE L11 (con tanto di spedizione gratuita): non dimenticate di inserire il Coupon dedicato, in modo da beneficiare dello sconto!

