MJX B3 Bugs 3 è il drone per tutti, a 53€ con spedizione da Europa

Cercate un drone economico ed affidabile per fare pratica? Siete dei veterani che non disdegnano soluzioni low budget, magari da “maltrattare” senza troppe preoccupazioni durante le vostre uscita? Allora MJX B3 Bugs 3 non vi deluderà, specialmente visto il prezzo scontato su Banggood!

MJX B3 Bugs 3: il drone quadricottero low budget è in sconto con Coupon

Il drone quadricottero MJX B3 Bugs 3 si presenta come una soluzione economica perfetta per impratichirsi e viene proposta dallo store Banggood in offerta con Coupon, con tanto di spedizione gratis da Europa. In questo modo non dovrete attendere troppo per mettere le mani sulla vostra nuova creatura, risparmiando.

LEGGI ANCHE:

Il nuovo mini rasoio elettrico da viaggio di Xiaomi YouPin costa solo 13€ con Coupon

Il drone integra un motore brushless da 1800KV, una batteria da 1800 mAh (che garantisce circa 19 minuti di autonomia), un controller ed una luce LED come supporto durante i voli notturni. In basso trovate il link all'acquisto, con il codice da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.