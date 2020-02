La MIUI può sostituire alla grande iOS con il Mi 10, secondo Pan Jiutang

Siete utenti iOS e vorreste passare ad Android, ma la paura del cambiamento vi fa tremare le gambe? Allora Xiaomi Mi 10 e la MIUI 11 sono la soluzione che fa al caso vostro, secondo il noto analista cinese Pan Jiutang, il quale spiega il motivo ai media asiatici.

Xiaomi Mi 10 e MIUI 11: l'accoppiata vincente

Il nome di Pan Jiutang ha acceso una lampadina sopra le vostre teste di appassionati di tecnologia cinese? Ebbene sì, non vi state sbagliando: l'analista asiatico è uno dei più apprezzati del panorama e nel corso degli anni si è lasciato spesso andare ad indiscrezioni e speculazioni sui nuovi modelli dei brand più blasonati. Da un po' di tempo a questa parte Jiutang collabora con la divisione dedicata agli investimenti della compagnia di Lei Jun e deve aver sviluppato un bel po' di simpatia per l'azienda. L'analista, infatti, ha elogiato la MIUI e lo Xiaomi Mi 10, sostenendo che quest'ultimo è il dispositivo perfetto per utenti iOS che vorrebbero passare ad Android.

Precisamente Pan Jiutang sostiene che la facilità d'uso, i servizi cloud e l'esperienza generale della MIUI 11 possano essere paragonati tranquillamente a quelli dell'OS di Apple. Insomma, parole innocenti, ma che implicitamente lasciano intendere che i dispositivi Xiaomi siano ormai pronti ad un testa a testa con i rivali di Cupertino.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.