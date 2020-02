MIUI 11 Beta con Android 10: roll-out su vari Xiaomi e Redmi | Download

La tempestività dell'aggiornamento ad Android 10 non sarà tempestivo come la controparte Apple, ma le cose stanno lentamente migliorando. Per esempio, la MIUI 11 ha portato l'ultimo firmware di Google su alcuni smartphone targati Xiaomi e Redmi. Per il momento l'update è stato rilasciato su terminali come POCO F1, Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro ed altri ancora. Nel frattempo, il team ha continuato a lavorare per portare la build anche su terminali di fascia mid-range e non. E adesso il rilascio della Beta sta avendo inizio anche per altri nuovi modelli: ecco quali.

Aggiornamento 17/02: aggiunte altre ROM Closed Beta per vari modelli, trovate la lista a fine articolo.

Xiaomi e Redmi: parte il rilascio della beta della MIUI 11 con Android 10

La notizia farà piacere a tutti i possessori più smanettoni di Xiaomi Mi 9T, Mi 9 SE, Mi 8 SE, Mi MIX 3, Redmi K20, Note 8 Pro e Note 7. Nel caso del duo Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T, l'update è disponibile anche in modalità Global ed EEA, mentre per tutti gli altri è momentaneamente limitato alla versione China.

Per poter installare e provare la nuova MIUI potete scaricare la rispettiva ROM qua sotto. Una volta scaricata, dovrete effettuare l'installazione tramite custom recovery e flash della ROM. Fatelo soltanto se sapete cosa state facendo, visto che si tratta comunque di build beta.

Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 – MIUI 11 Beta EEA

Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 – MIUI 11 Beta Global

Redmi Note 8 Pro – MIUI 11 Beta China

Redmi Note 7 – MIUI 11 Closed Beta China

Xiaomi Mi 9 SE – MIUI 11 Beta China

Xiaomi Mi 8 – MIUI 11 Beta Global

Xiaomi Mi 8 Pro – MIUI 11 Beta

Xiaomi Mi 8 SE – MIUI 11 Beta China

Xiaomi Mi MIX 3 – MIUI 11 Beta China

Xiaomi Mi MIX 2S – MIUI 11 Beta China

Aggiornamento 18/01

Ecco la lista dei modelli per i quali è disponibile l'ultima MIUI 11 China Closed Beta nella versione 20.1.16.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7/7S

Redmi Note 5/5 Pro

Redmi K20/Xiaomi Mi 9T

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30 4G

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 EE

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi CC9/9 Lite

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Note 3

