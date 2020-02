Il nuovo mini rasoio elettrico da viaggio di Xiaomi YouPin costa solo 13€ con Coupon

Dopo la parata di proiettori disponibili in sconto, torniamo su binari più canonici, ancora una volta con un prodotto targato Xiaomi YouPin: il nuovo mini rasoio elettrico da viaggio, con un design elegante e dimensioni ultra compatte.

Olybo A1 è il mini rasoio elettrico da viaggio di Xiaomi Youpin, in offerta su Banggood

Olybo A1 è un mini rasoio elettrico da viaggio caratterizzato da una doppia testina, certificazione IPX7, dimensioni di 55.8 x 32.5 x 92.1 mm ed un peso di soli 100 grammi. Il dispositivo arriva direttamente dalla piattaforma di crowdfunding YouPin ed è ricaricabile grazie all'ingresso Type-C; la parte inferiore ospita un piccolo LED per indicare lo stato della carica mentre al centro del corpo troviamo il pulsante di accensione e spegnimento. La testa è removibile, in modo da poter essere pulita senza tralasciare nulla.

Il nuovo mini rasoio elettrico di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare.

