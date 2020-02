Meizu 17 con Snapdragon 865, ma non compare nell’elenco di Qualcomm

Il 25 Febbraio si è tenuto l'evento What's Next in 5G targato Qualcomm, durante il quale il chipmaker ha confermato i produttori che adotteranno il suo Snapdragon 865. Ovviamente oltre alle singole aziende viene fatto riferimento anche ai rispettivi top di gamma e l'elenco ha permesso di individuare alcune novità, come ASUS ZenFone 7. Nonostante tutto, nella lista non compare l'ultimo Meizu 17, un dettaglio che ha scatenato qualche preoccupazione nei fan cinesi del produttore.

Niente paura: lo Meizu 17 5G arriverà con lo Snapdragon 865

Per fortuna l'azienda è già intervenuta sulla questione, rassicurando i fan sulla presenza dello Snapdragon 865 a bordo di Meizu 17, con tanto di supporto al 5G. Secondo quanto riportato da un portavoce su Weibo, l'azienda non comparirebbe nell'elenco perché il top di gamma non sarebbe stato ancora ufficializzato e ciò spiegherebbe anche l'assenza di OnePlus dalla fatidica lista.

L'affermazione di Meizu è alquanto ambigua, dato che all'interno dell'elenco di Qualcomm sono presenti anche modelli non ancora presentati, come Red Magic 5G, Redmi K30 Pro, ROG Phone 3 e Vivo APEX, così come il flagship da gaming Lenovo Legion. Ovviamente potrebbe trattarsi di una svista o semplicemente vi sono dinamiche interne che ci sono sconosciute.

Quale che sia la motivazione dietro questa sorta di “esclusione” da parte di Qualcomm, Meizu 17 avrà dalla sua lo Snapdragon 865, come già confermato dalla stessa azienda in molteplici occasioni. In merito al debutto non è stata ancora confermata una data, ma il flagship vedrà la luce nel corso del Q2 2020. Per ora i dettagli sul dispositivo restano alquanto scarni ed anche i vari render leak lasciano a desiderare. Un esempio? Quest'immagine potrebbe far accapponare la pelle anche al fan Meizu più accanito!

