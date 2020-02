Meizu 17 non si lascia intimidire dal Coronavirus: il lancio è previsto in primavera

L'emergenza Coronavirus ha causato non pochi problemi ai produttori di smartphone, costretti a ricorrere ad eventi online (come nel caso di Xiaomi Mi 10 e dei prossimi lanci di Honor e Black Shark). Nonostante la situazione che sta vivendo la Cina (sia dal punto di vista umano che economico), Meizu invita a non perdere la speranza e in un post su Weibo potrebbe aver svelato il periodo di lancio del prossimo Meizu 17.

Meizu 17: il lancio potrebbe essere fissato per la primavera 2020, a dispetto con Coronovirus

Il flagship è stato avvistato in vari render (da prendere con assoluta cautela) nel corso delle settimane precedenti. Secondo queste presunte immagini, Meizu 17 avrà dalla sua una Quad Camera con design circolare – forse con un sensore ToF aggiuntivo – ed un ampio pannello con un foro centrale per la selfie camera. Comunque non abbiamo ancora la certezza in merito al design del flagship, quindi è meglio non prendere nessun render (o immagine dal vivo) per buono.

Nel frattempo la compagnia cinese è intervenuta su Weibo – tramite il profilo ufficiale del brand – per invitare gli utenti cinesi a non farsi sopraffare dall'epidemia di Coronavirus, sottolineando la necessità di puntare al superamento di questa difficoltà. Nel post viene fatto riferimento a Meizu 17 e in modo più o meno velato alla primavera.

Che si tratti di un indizio in merito al periodo di lancio del prossimo top di gamma del brand? Volendo prendere per buona questa ipotesi, il debutto del device potrebbe avvenire da qualche parte tra la fine di marzo e la seconda metà del mese di giugno. Nel frattempo, l'unica certezza riguardo Meizu 17 è la presenza dello Snapdragon 865 e del supporto al 5G, come anticipato dalla stessa azienda qualche tempo fa.

