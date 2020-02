Meizu 17 si mostra in un render davvero… improponibile!

Secondo le ultime novità in merito al prossimo flagship della casa cinese, il lancio di Meizu 17 sarebbe previsto per il Q2 2020. L'azienda ha già confermato la presenza dello Snapdragon 865 ed è lecito immaginare una scheda tecnica “potenziata” rispetto alla precedente generazione… ma quale sarà il design della futura ammiraglia? Dopo presunte immagini dal vivo e render leak, ecco spuntare una nuova immagine, la quale ci restituisce un look decisamente improponibile!

Spunta in rete un nuovo render di Meizu 17 ed è subito… OMG (?)

Secondo quanto riportato da un leaker di Weibo, quello che vedete in alto potrebbe essere il design di Meizu 17. Ovviamente è bene specificare che non vi è nessuna conferma ufficiale al riguardo, quindi per ora potete dormire sonni tranquilli. Secondo il render improponibile, il flagship avrà una back cover dotata di una tripla fotocamera ed un doppio Flash circolare, posizionati a formare il numero 17. Un'idea carina ma che nella realtà si trasforma in un design stravagante (anche troppo) da far accapponare la pelle. Tuttavia il sottoscritto non può negare una sorta di attrazione verso questo look e sì, probabilmente sarei pronto all'acquisto a causa di emozioni inspiegabili.

Comunque, al di là di quello che potrà essere lo stile adottato da Meizu 17 tutti i leak puntano in direzioni simili. Ci sono alte possibilità che il top di gamma arrivi con un pannello tutto schermo con un foro per la selfie camera, mentre sembra scontata la presenza di un triplo modulo fotografico. Comunque si vocifera anche della possibilità di avere una pop-up camera, ma ovviamente si tratta esclusivamente di rumor (come tutto il resto, d'altronde). Allora, quanto aspettate il lancio di Meizu 17? E soprattutto… che ne pensate dell'assurdo render spuntato sui social cinesi?

