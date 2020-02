Megawheels S1 a 180€: il monopattino elettrico low budget con spedizione da Europa

Puntate ad un monopattino elettrico ma non volete spendere una fortuna e – soprattutto – non volete attendere troppo a lungo? Allora Megawheels S1 è il prodotto che fa per voi, in sconto con Coupon ad un ottimo prezzo e con spedizione gratis da Europa.

Il monopattino elettrico Megawheels S1 scende a 180€ con questo Coupon

Megawheels S1 si presenta come una soluzione low budget accessibile e alla portata di tuti. Abbiamo una velocità massima di 23 Km/h grazie ad un motore da 250W, una batteria da 5.0Ah ed un corpo in alluminio con design pieghevole (del peso di 7.8 kg). Il monopattino elettrico è in sconto con Coupon sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratuita dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare.

