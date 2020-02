MediaTek Helio P95 è ufficiale: nuovo SoC per la fascia media

Da quello che abbiamo potuto apprendere, anche nel corso dell'anno passato, MediaTek vuole cercare di fornire un'alternativa valida a Qualcomm. Sembra, infatti, che il chipmaker thaiwanese sia intenzionato a coprire un po' tutte le varie fasce, dando la possibilità a vari produttori di sfruttare i suoi prodotti. Motivo per cui, nelle scorse ore, è stato presentato il nuovo Helio P95. Si tratta di una soluzione pensata per la fascia media, che lato gaming dovrebbe soddisfare praticamente tutti.

Helio P95 presenta una CPU octa-core a 2.2GHz

Se diamo un'occhiata alle specifiche tecniche di questo nuovo SoC, notiamo la presenza di questa architettura: 2x Cortex-A75 a 2.2GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0GHz. Siamo al cospetto, dunque, di una CPU octa-core, accompagnata da una GPU PowerVR GM 9446. A livello di memorie, poi, tale chipset può supportare fino a 8GB di RAM LPDDR4X, implementando anche memorie di tipo UFS 2.1. Non si tratta, dunque, di un SoC in grado di offrire le migliori prestazioni sul mercato, riuscendo comunque a garantire buone performance.

MediaTek Helio P95 è in grado di offrire anche una connettività Wi-Fi Dual Band, mettendo a disposizione il Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e la Radio FM. Quando ci si trova in esterna, poi, si può contare su un modem 4G Cat12 in download e Cat13 in upload. Tutto quello che un buon medio di gamma potrebbe desiderare. Non sappiamo ancora, però, su quali smartphone potrebbe debuttare tale chipset.

