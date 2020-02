La compagnia di Lei Jun continua a sfornare prodotti dedicati alla cucina: la macchina sottovuoto di Xiaomi YouPin è l'ideale per conservare al meglio i tuoi alimenti, in modo che siano sempre freschi, come appena acquistati.

La macchina sottovuoto portatile di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su GearBest

La nuova macchina sottovuoto portatile di Xiaomi YouPin è l'aiuto perfetto nella tua cucina grazie alle sue dimensioni contenute e alla facilità di utilizzo. Basterà inserire gli alimenti che preferite all'interno dei sacchetti dedicati e premere il tasto di accensione: nulla di più semplice! Il dispositivo integra una batteria da 600 mAh ed arriva con 12 pratici sacchetti (3 pezzi 16 x 22 cm, 3 pezzi 21 x 22 cm, 3 pezzi 20 x 25 cm).

In basso trovate il link all'acquisto su GearBest, dove trovate la macchina sottovuoto di Xiaomi YouPin in offerta lampo.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.