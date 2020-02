Lenovo Legion lancerà uno smartphone da gaming con Snapdragon 865

Mentre siamo in attesa di saperne di più sul prossimo Black Shark 3 e sulla sua data di presentazione, sembra che il mercato degli smartphone da gaming avrà a breve un nuovo concorrente. L'annuncio arriva direttamente da Weibo e vede come protagonista il brand Lenovo Legion, marchio legato da sempre al settore videoludico.

Lenovo Legion in arrivo con Snapdragon 865: primi dettagli sul nuovo smartphone da gaming

A quanto pare Lenovo Legion lancerà il suo primo smartphone da gaming nel corso di quest'anno e a muovere il tutto ci sarà – ovviamente – l'ultimo Snapdragon 865. Il chipset high-end di Qualcomm sarà il preferito dei top di gamma del 2020 e la compagnia cinese non sarà di certo da meno con il suo primo modello dedicato agli appassionati del mobile gaming. La conferma dello smartphone e del processore a bordo arriva direttamente dalla compagnia, tramite un teaser poster pubblicato su Weibo.

Per ora l'azienda non ha ancora confermato nessuna delle specifiche del dispositivo. Tuttavia è lecito ipotizzare che – trattandosi di una soluzione da gaming – avremo un sistema di raffreddamento avanzato, un pannello con refresh rate superiore (per allinearsi al trend del 2020), memorie RAM LPDDR5 (anche in questo caso per seguire i competitor di quest'anno) e il supporto al 5G.

Insomma, a questo giro gli appassionati di gaming da mobile si troveranno alle prese con una vasta scelta. Oltre al già citato Black Shark 3 è in arrivo anche il Red Magic 5 e probabilmente ASUS e Razer non se ne staranno con le mani in mano.

